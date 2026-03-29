Аэропорты Краснодара и Волгограда закрылись В аэропортах Волгограда и Краснодара ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Красноадара и Волгограда ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. По информации источника, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорты Краснодар (Пашковский), Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково. Одна из пассажирок рассказала, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату. 25 марта пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Калуги временно не принимал и не отправлял рейсы. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань закрыли уже третий день подряд. Позднее аэропорт возобновил работу.