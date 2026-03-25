Росавиация «закрыла» небо над Калугой

Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань закрыли уже третий день подряд.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Пулково на вылет было задержано более чем на два часа 30 рейсов. Аэропорт работал в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов. Помимо задержанных рейсов, 15 — были отменены.

23 марта сообщалось, что в международном аэропорту Краснодара задержали вылеты и прилеты 10 рейсов. На вылет были перенесены пять рейсов: три — в Петербург, а также по одному — в Москву и Казань. Время ожидания составило около семи часов. Росавиация не вводила ограничений на работу воздушной гавани, а изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолетов.

До этого в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти возникли сложности с выполнением рейсов из Калининграда и обратно. В Росавиации отметили, что в аэропорту Храброво были возможны изменения в расписании полетов.