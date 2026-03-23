Ограничения в Ленобласти повлияли на полеты в Калининград

Росавиация: в аэропорту Калининграда возможны корректировки расписания рейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области возникли сложности с выполнением рейсов из Калининграда и обратно, сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании полетов.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в районе деревни Изора Гатчинского округа силами противовоздушной обороны был сбит 10-й беспилотный летательный аппарат. По его словам, в результате происшествия ударной волной повреждено остекление в трех квартирах.

До этого Дрозденко предупредил жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже глава региона сообщил о перехвате двух дронов.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

