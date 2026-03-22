Жилой дом поврежден в результате атаки ВСУ на Ленобласть Дрозденко: в Ленобласти при сбитии 10 БПЛА выбило остекление в трех квартирах

В районе деревни Изора Гатчинского округа силами противовоздушной обороны был сбит 10 беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, в результате проишествия ударной волной повреждено остекление в трех квартирах.

Он также уточнил, что при падении сбитого БПЛА зафиксировано возгорание сухой травы. Воронка от падения обнаружена, а поле уже потушено, отметил губернатор.

Ранее Дрозденко предупредил жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже глава региона сообщил о перехвате двух дронов.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении 47 украинских БПЛА. Так, число сбитых ПВО дронов достигло 87. В ликвидации беспилотников также участвовали мобильная группа «БАРС-Брянск» и Росгвардия.