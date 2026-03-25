Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки Почти 180 россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки

Почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково, сообщает РЕН ТВ. Одна из пассажирок рассказала телеканалу, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату.

Нам принесли микроволновку, каждый желающий может себе погреть еду. Обустроили деткам игровую комнату, они играют, заняты, мы все уже естественно погрелись, стало гораздо теплее. В терминале обстановка спокойная и достаточно дружелюбная, — поделилась пассажирка.

В посольстве РФ в Финляндии сообщили, что дипломаты находятся на связи с местными властями и готовы оказывать необходимое содействие. Предварительно, вылет в Санкт-Петербург запланирован на вторую половину дня.

Ранее стало известно, что рейс Хургада — Санкт-Петербург застрял в аэропорту Хельсинки после вынужденной посадки, которая была произведена из-за введения плана «Ковер» в Пулково. Людей не выпускали с борта четыре часа, после чего отправили на запасной терминал.