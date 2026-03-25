Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки

25 марта 2026 в 15:27

Почти 180 россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково, сообщает РЕН ТВ. Одна из пассажирок рассказала телеканалу, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату.

Нам принесли микроволновку, каждый желающий может себе погреть еду. Обустроили деткам игровую комнату, они играют, заняты, мы все уже естественно погрелись, стало гораздо теплее. В терминале обстановка спокойная и достаточно дружелюбная, — поделилась пассажирка.

В посольстве РФ в Финляндии сообщили, что дипломаты находятся на связи с местными властями и готовы оказывать необходимое содействие. Предварительно, вылет в Санкт-Петербург запланирован на вторую половину дня.

Ранее стало известно, что рейс Хургада — Санкт-Петербург застрял в аэропорту Хельсинки после вынужденной посадки, которая была произведена из-за введения плана «Ковер» в Пулково. Людей не выпускали с борта четыре часа, после чего отправили на запасной терминал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова рассказала, какой мир на Украине не нужен Евросоюзу
Что известно о пропавшем без вести после смертельного взрыва в Севастополе
В Госдуме ответили, что ждет Украину после отказа Венгрии поставлять газ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страны Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Невролог назвала признаки сотрясения мозга
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

