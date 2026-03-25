25 марта 2026 в 10:34

Вылетевшие из Хургады россияне застряли в Хельсинки по пути в Петербург

Рейс Хургада — Петербург совершил вынужденную посадку в Хельсинки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Рейс Хургада — Санкт-Петербург застрял в аэропорту Хельсинки после вынужденной посадки, которая была произведена из-за введения плана «Ковер» в Пулково, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Людей не выпускали с борта четыре часа, после чего отправили на запасной терминал.

По словам застрявших, отопления в терминале не было, горячее питание не предоставляли — только к утру вынесли холодную воду, еду и пледы. Пассажиры находятся в здании аэропорта, сотрудники пообещали вылет обратно в Петербург после 17:00.

Ранее десятки российских туристов не смогли вылететь из аэропорта Дубая из-за атаки иранских беспилотников-камикадзе. Воздушная гавань была закрыта, а на ее территории был сильный пожар. В связи с этим рейс EK 133 Дубай — Москва авиакомпании Emirates перенесли на неопределенный срок.

Еще около 5 тыс. российских туристов застряли на Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Они не могут вылететь на родину из-за ближневосточного кризиса.

Хельсинки
Cанкт-Петербург
Хургада
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько зрителей посмотрели концерт BTS на Netflix
Появился новый снимок Колокольникова с повзрослевшей дочерью от Раппопорт
В Германии осудили агрессивную «дерусификацию» в Одессе
«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

