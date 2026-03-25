Вылетевшие из Хургады россияне застряли в Хельсинки по пути в Петербург Рейс Хургада — Петербург совершил вынужденную посадку в Хельсинки

Рейс Хургада — Санкт-Петербург застрял в аэропорту Хельсинки после вынужденной посадки, которая была произведена из-за введения плана «Ковер» в Пулково, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Людей не выпускали с борта четыре часа, после чего отправили на запасной терминал.

По словам застрявших, отопления в терминале не было, горячее питание не предоставляли — только к утру вынесли холодную воду, еду и пледы. Пассажиры находятся в здании аэропорта, сотрудники пообещали вылет обратно в Петербург после 17:00.

Ранее десятки российских туристов не смогли вылететь из аэропорта Дубая из-за атаки иранских беспилотников-камикадзе. Воздушная гавань была закрыта, а на ее территории был сильный пожар. В связи с этим рейс EK 133 Дубай — Москва авиакомпании Emirates перенесли на неопределенный срок.

Еще около 5 тыс. российских туристов застряли на Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Они не могут вылететь на родину из-за ближневосточного кризиса.