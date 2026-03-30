Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 00:01

Дешевый ремонт без потери качества: топ-7 альтернатив дорогим материалам

Подписывайтесь на нас в MAX

Когда люди говорят, что хотят сэкономить на ремонте, они часто совершают главную ошибку: покупают самый дешевый материал. Правильный подход другой: не переплачивать за избыточные свойства, сложный монтаж и статусность там, где они в реальной эксплуатации ничего не дают. Гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев в интервью NEWS.ru объяснил, как по-настоящему сэкономить на стройматериалах для ремонта без потери качества.

Вместо инженерной доски — ламинат и SPC

Ламинат и SPC (инновационное напольное покрытие на основе каменной муки и ПВХ) — одна из самых разумных замен. Ламинат 33-го класса рассчитан на высокую нагрузку, а SPC‑покрытия ценят за влагостойкость и устойчивость к износу во влажных зонах. Практически это значит следующее: в спальне, кабинете и гостиной вполне можно обойтись хорошим ламинатом, а в прихожей и на кухне — использовать SPC. Так вы сохраняете нужные эксплуатационные свойства и не переплачиваете за натуральное дерево там, где от него ждут в первую очередь не престиж, а удобство. Но если вам важны именно тактильность дерева, возможность циклевки и премиальное ощущение пола, тогда инженерная доска по‑прежнему оправданна.

Вместо натурального камня — ректифицированный керамогранит

Очень многие переплачивают не за сам материал, а за амбицию. Большой формат красиво смотрится на фото, но в реальной квартире почти всегда дороже в работе, сложнее в укладке и требовательнее к основанию. Крупный формат тяжело укладывать даже физически, поэтому в большинстве обычных квартир разумнее брать качественный ректифицированный керамогранит более спокойного формата и аккуратно работать со швом. Визуально вы получите современный результат, но заплатите заметно меньше за монтаж, подрезку и риск брака. Экономить тут нужно на размере и «вау‑эффекте», а не на классе самого покрытия.

Керамогранит

Вместо плитки до потолка по всей ванной — плитка только в мокрых зонах

Это решение многие до сих пор недооценивают. Плитка в санузле нужна там, где на стену действительно попадает вода: в душе, у ванны, рядом с раковиной. Облицовывать весь санузел плиткой до потолка, потому что так принято, — это старая привычка, а не обязательное правило. Комбинация плитки и краски давно стала нормальным приемом: интерьер выглядит легче, а бюджет на материалы и работы заметно снижается. При этом специальные краски для кухонь и ванных рассчитаны на пар, влагу и мытье. Главное — не путать разумную экономию с халтурой: в прямой мокрой зоне и на гидроизоляции экономить нельзя.

Вместо декоративной штукатурки или микроцемента — стеклохолст

Декоративная штукатурка и микроцемент действительно могут выглядеть эффектно, но это дорогие решения, которые очень зависят от квалификации мастера. Для обычной квартиры разумнее сделать проще: подготовить стену под окраску с использованием стеклохолста или малярного флизелина. Это позволит армировать основание, а также препятствует образованию мелких трещин и скрывает дефекты.

Малярный флизелин помогает скрывать несущественные неровности и особенно полезен в новостройках, которые подвержены усадке. В итоге вы получаете спокойную, современную и ремонтопригодную поверхность.

Вместо кирпичных перегородок — ПГП или каркасная система из ГКЛ

Кирпич внутри квартиры многие до сих пор воспринимают как синоним надежности, но в реальности это часто тяжелее, дольше и дороже, чем нужно. Пазогребневые плиты и сухие каркасные системы собираются быстрее, дают меньше мокрых процессов и часто позволяют сократить последующую отделку. Применение ПГП снижает себестоимость за счет экономии материалов и труда, а технологии сухого строительства позволяют сократить время монтажа вдвое и снизить трудозатраты в 2,5 раза по сравнению с популярными блочными решениями.

Но здесь есть важная честная оговорка: если вы заранее знаете, что на стене будут тяжелые шкафы, бойлер или телевизор, систему нужно усиливать. Если важна повышенная шумоизоляция, это тоже надо закладывать сразу. Экономить можно на лишней массе и мокрых работах, но не на конструкции как таковой.

Вместо цементной штукатурки — гипсовая штукатурка

Еще одна дорогая привычка — штукатурить все подряд цементом для надежности. На практике для жилых комнат это чаще всего избыточно. Гипсовые штукатурки дают ровную поверхность, с ними быстрее и удобнее работать, а в ряде случаев можно сократить объем последующего шпаклевания. Ротбанд предназначен для внутренних помещений с нормальной влажностью, а также для кухонь и ванных — но только если сверху есть покрытие, защищающее от увлажнения.

Логика простая: в спальнях, гостиных, коридорах и большинстве жилых зон гипс — нормальное и рациональное решение. Фасады, подвалы, постоянно мокрые участки и зоны прямого контакта с водой — это уже территория цементных составов и полноценной защиты.

Вместо импорта по привычке — профессиональные смеси по задаче

На рынке до сих пор живет миф: если смесь импортная или «с именем», значит, она заведомо лучше, но рынок давно изменился. Ввоз сухих строительных смесей в Россию из-за рубежа в 2020–2024 годах сократился на 28%, а внутреннее производство выросло за счет локализации и развития собственных площадок. Для покупателя из этого следует простой вывод: сегодня нужно выбирать не страну происхождения, а правильное назначение смеси. Для крупного формата — один состав, для теплого пола — другой, для ванной — третий.

Экономить в ремонте можно не на качестве, а на избыточности. Самый дорогой материал — не тот, который дорого стоит, а тот, который пришлось купить второй раз. Поэтому перед каждой премиальной покупкой стоит задать себе три вопроса: какую нагрузку материал будет нести, в какой среде он будет работать и зачем за него переплачивать — за реальную долговечность или за красивую легенду.

Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала
Раскрыто, сколько десятков тысяч бойцов США находятся на Ближнем Востоке
Иран показал уязвимость дорогой американской авиации в Саудовской Аравии
Названы продукты, повышающие риск инсульта на 58%
Российский турист оказался в центре конфликта с иностранцем во Вьетнаме
Аналитик предупредила США о катастрофе в случае наземной операции в Иране
Омега-3: роль в организме, что нужно есть, чем опасен дефицит. Советы врача
Девушка приехала к мужчине из Сети и погибла при странных обстоятельствах
Раскрыто, как скачок цен на энергоносители коснется продуктов в России
Стало известно о раненых при атаке БПЛА на Краснодар
Власти Таганрога рассказали о повреждениях при атаке ВСУ
Несколько квартир повреждено в результате атаки ВСУ на Краснодар
Число пострадавших от атаки беспилотников в Таганроге увеличилось
Названы главные симптомы недостатка омега-3
SHOT сообщил, что в Краснодаре беспилотник врезался в жилую многоэтажку
Французские специалисты и украинские военные попали под удар «Герани»
Дешевый ремонт без потери качества: топ-7 альтернатив дорогим материалам
Аэропорты Краснодара и Волгограда закрылись
Атака ВСУ на Таганрог 29 марта: удар по школе, погибшие, что известно
Минэнерго Ирана сообщило об отключении электричества после атаки США
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Театр

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.