Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 08:05

Назван альтернативный способ экономить на ремонте квартиры

Бизнесмен Васильев: экономить на ремонте дома поможет альтернативный материал

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экономить на ремонте квартиры поможет альтернативный материал, заявил NEWS.ru эксперт по стройматериалам, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. Он объяснил, что вместо дорогого паркета стоит использовать ламинат «под дуб», который также выглядит дорого.

Дорогие отделочные материалы часто можно заменить более доступными аналогами, которые выглядят почти так же. Например, вместо дизайнерских обоев можно использовать покраску с трафаретом, а вместо натурального камня — керамогранит «под мрамор». Дорогой паркет можно заменить ламинатом «под дуб», который выглядит не менее презентабельно, но стоит в разы дешевле, — отметил Васильев.

Ранее специалист в области недвижимости Алексей Подпалый заявил, что дешевые по цене квартиры, как правило, требуют серьезного ремонта. По его словам, такое жилье не отличается хорошим расположением, а также нуждается во вложении крупных сумм денег.

До этого эксперт по внутренней отделке помещений и генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что сэкономить на ремонте россиянам поможет заранее составленная смета. По его словам, такой подход позволит избежать незапланированных расходов и оформления кредитов.

ремонт
строительство
Россия
деньги
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из крупнейших аэропортов России выставят на продажу
В Минфине РФ отметили интерес компаний США к инвестированию в Россию
МИД России пообещал ответить в случае ограничений против дипломатов в ЕС
Россиянин выиграл суд в США после увольнения из-за украинских беженцев
Владельцев опасных собак ждут важные изменения
Эволюция школьной формы: в чем ходили на уроки наши мамы и бабушки
В ДНР назвали участок фронта, где российские бойцы начали рвать оборону ВСУ
ВС России отбили три километра административной границы ЛНР
Крымский мост временно перекрыли
Семья Руперта Мердока уладила спор о наследстве
В Японии заговорили о сотрудничестве с Россией в одной области
Суд принял решение по замороженным активам главы челябинского СКР
Правоохранители начали искать пропавшую в Сочи 19-летнюю девушку
Несколько крокодилов чудом выжили в пожаре под Краснодаром
Почти 100 мирных россиян пострадали за неделю при атаках ВСУ
«Политические моменты»: боксер Дрозд о своей дисквалификации за допинг
Хакеры рассекретили планы Запада по оккупации Украины
Все рептилии погибли на крокодиловой ферме при пожаре в Ейске
Названо имя нового возможного замглавы Минобороны России
Стало известно об участии наемников из Японии в боях на Украине
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.