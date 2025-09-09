Назван альтернативный способ экономить на ремонте квартиры

Экономить на ремонте квартиры поможет альтернативный материал, заявил NEWS.ru эксперт по стройматериалам, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. Он объяснил, что вместо дорогого паркета стоит использовать ламинат «под дуб», который также выглядит дорого.

Дорогие отделочные материалы часто можно заменить более доступными аналогами, которые выглядят почти так же. Например, вместо дизайнерских обоев можно использовать покраску с трафаретом, а вместо натурального камня — керамогранит «под мрамор». Дорогой паркет можно заменить ламинатом «под дуб», который выглядит не менее презентабельно, но стоит в разы дешевле, — отметил Васильев.

Ранее специалист в области недвижимости Алексей Подпалый заявил, что дешевые по цене квартиры, как правило, требуют серьезного ремонта. По его словам, такое жилье не отличается хорошим расположением, а также нуждается во вложении крупных сумм денег.

До этого эксперт по внутренней отделке помещений и генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что сэкономить на ремонте россиянам поможет заранее составленная смета. По его словам, такой подход позволит избежать незапланированных расходов и оформления кредитов.