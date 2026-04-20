Врач перечислил самые серьезные ошибки при оказании первой помощи Врач Лавров предостерег от перемещения пострадавшего после ДТП или падения

Категорически нельзя перемещать пострадавшего человека после серьезного ДТП или падения с высоты — так ему можно лишь навредить, заявил РИАМО терапевт Максим Лавров. Исключением может стать лишь пожар или другая угроза жизни.

При травме позвоночника одно неверное движение сместит осколки позвонков и навсегда перережет спинной мозг. Человеку без сознания нельзя заливать в рот воду — он захлебнется, — предупредил Лавров.

Он отметил, что главная ошибка в экстренной ситуации — действовать под влиянием паники. Врач добавил, что запрещено давать пострадавшему любые лекарства из своей аптечки. Даже привычный нитроглицерин или обезболивающее способны убить человека с каким-либо диагнозом, спровоцировав у него анафилактический шок или критическое падение давления.

Ранее врач Андрей Звонков заявил, что очевидцу ДТП следует вызвать скорую помощь для пострадавших и сообщить диспетчеру максимум информации. Он отметил, что, если человек не знает, как подобраться к потерпевшему и помочь, ему лучше просто дождаться специалистов.