20 апреля 2026 в 11:33

Врач перечислил самые серьезные ошибки при оказании первой помощи

Врач Лавров предостерег от перемещения пострадавшего после ДТП или падения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Категорически нельзя перемещать пострадавшего человека после серьезного ДТП или падения с высоты — так ему можно лишь навредить, заявил РИАМО терапевт Максим Лавров. Исключением может стать лишь пожар или другая угроза жизни.

При травме позвоночника одно неверное движение сместит осколки позвонков и навсегда перережет спинной мозг. Человеку без сознания нельзя заливать в рот воду — он захлебнется, — предупредил Лавров.

Он отметил, что главная ошибка в экстренной ситуации — действовать под влиянием паники. Врач добавил, что запрещено давать пострадавшему любые лекарства из своей аптечки. Даже привычный нитроглицерин или обезболивающее способны убить человека с каким-либо диагнозом, спровоцировав у него анафилактический шок или критическое падение давления.

Ранее врач Андрей Звонков заявил, что очевидцу ДТП следует вызвать скорую помощь для пострадавших и сообщить диспетчеру максимум информации. Он отметил, что, если человек не знает, как подобраться к потерпевшему и помочь, ему лучше просто дождаться специалистов.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

