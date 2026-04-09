09 апреля 2026 в 11:20

Врач дал советы, как помочь пострадавшему в ДТП человеку

Врач Звонков: очевидцу ДТП следует вызвать скорую помощь для пострадавших

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Очевидцу ДТП следует вызвать скорую помощь для пострадавших и сообщить диспетчеру максимум информации, посоветовал в беседе с РИАМО врач Андрей Звонков. Он отметил, что, если человек не знает, как подобраться к потерпевшему и помочь, ему лучше просто дождаться специалистов.

Когда в случае ДТП вы вызываете скорую, обязательно сообщите диспетчеру, как можно больше информации: сколько пострадавших, их возраст, какие у них повреждения. Исходя из этого диспетчер решает, сколько нужно бригад скорой. Если есть кровотечение, надо постараться его остановить. В аптечках машин есть жгуты, там надо посмотреть. Если нет жгутов, значит использовать какие-то подручные средства и самодельные турникеты, — порекомендовал Звонков.

По словам врача, даже человек без медицинского образования может помочь пострадавшему сохранить сознание. В такой ситуации очевидцу важно оценить обстановку и характер травм. Если нет подозрения на повреждение шеи, пострадавшего можно осторожно повернуть на бок. Это предотвратит захлебывание рвотными массами и западание языка при потере сознания.

Ранее травматолог Михаил Дорошев заявил, что перелом отличается от ушиба потерей чувствительности ниже места удара — этот признак указывает на повреждение нерва. Для такой серьезной травмы характерны слышимый или ощутимый хруст при попытке движения и простреливающая боль.

Здоровье
врачи
травмы
ДТП
