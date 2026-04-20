В Британии ответили на требование Трампа принять участие в войне с Ираном Вице-премьер Британии исключил участие в войне с Ираном вопреки давлению Трампа

Великобритания не будет принимать участие в конфликте с Ираном, несмотря на давление со стороны США, заявил британский вице-премьер Дэвид Лэмми на саммите в Барселоне. Он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп пытался оказать давление на главу правительства Кира Стармера, передает The Guardian.

Это не наша война, и мы не собираемся в нее ввязываться, — отметил Лэмми.

По словам вице-премьера, нападки Трампа в адрес Стармера «мелочны» и направлены на то, чтобы заставить британского премьера изменить позицию по Ирану. Лэмми заявил, что американский президент должен уметь «вежливо не соглашаться» с союзниками, а не атаковать их в соцсетях. Политик также отметил, что действия США усугубили глобальную нестабильность, а не улучшили ее.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон рассчитывал на молниеносную победу США в Иране без ущерба для глобальной экономики, однако эти ожидания не оправдались. По словам дипломата, британская сторона, вероятнее всего, была осведомлена о замыслах Вашингтона.