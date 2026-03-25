Посол рассказал о просчете Лондона в войне на Ближнем Востоке

Великобритания ожидала быстрой победы США в Иране без последствий для мировой экономики, но просчиталась, заявил российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин. По его словам, которые приводит ТАСС, Лондон, скорее всего, был осведомлен о планах Вашингтона. В частности, британцы синхронно с американцами выводили свой военный и гражданский персонал из региона, перебрасывали туда дополнительные самолеты и силы ПВО.

Другое дело, по-видимому, англичане до последнего надеялись, что силовой акции либо получится избежать, либо она будет ограниченной по масштабам. Во всяком случае, судя по нашим контактам, они считали, что если агрессия и случится, то закончится быстрой победой над Ираном без экономических последствий, — отметил он.

До этого Лондон предложил провести в Великобритании саммит по разблокировке Ормузского пролива. Как указал источник, близкий к ситуации, Соединенное Королевство хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.