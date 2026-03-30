30 марта 2026 в 00:03

Французские специалисты и украинские военные попали под удар «Герани»

Поддубный: удар «Гераней» поразил подразделение ВСУ и французских специалистов

БПЛА «Герань-2» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Утром 29 марта в Житомирской области Украины был нанесен удар беспилотниками «Герань», сообщил военный корреспондент информационной службы «Вести» Евгений Поддубный в Telegram-канале. Под атакой оказались подразделение ВСУ и французские специалисты, обслуживавшие истребители Mirage. Минобороны РФ информацию не комментировали.

Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage, — написал Поддубный.

Поддубный отметил, что информация о потерях уточняется. Ведется сбор данных и анализ последствий удара в Житомирской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты ВСУ все чаще мародерствуют в Славянске и Краматорске. По его словам, мародерство в рядах ВСУ — «вполне обыденная практика».

Между тем военкор Александр Коц подчеркивал, что освобождение Александровки серьезно нарушает логистику ВСУ на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. По его словам, село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области — в 7 км к северо-западу от Новоселовки — и занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск — Красный Лиман и Красный Лиман — Боровая.

