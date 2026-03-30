Французские специалисты и украинские военные попали под удар «Герани»

Поддубный: удар «Гераней» поразил подразделение ВСУ и французских специалистов

Утром 29 марта в Житомирской области Украины был нанесен удар беспилотниками «Герань», сообщил военный корреспондент информационной службы «Вести» Евгений Поддубный в Telegram-канале. Под атакой оказались подразделение ВСУ и французские специалисты, обслуживавшие истребители Mirage. Минобороны РФ информацию не комментировали.

Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage, — написал Поддубный.

Поддубный отметил, что информация о потерях уточняется. Ведется сбор данных и анализ последствий удара в Житомирской области.

