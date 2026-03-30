Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог Мэр Камбулова: в Таганроге повреждения получили 16 многоэтажек и 51 частный дом

После атаки ВСУ в Таганроге разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и 10 машин, сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Кроме того, пострадала школа № 26, ученики которой сейчас находятся на каникулах.

По данным к этому часу, в Таганроге разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом, 10 автомашин, — отметила глава города.

Камбулова уточнила, что средства на ликвидацию последствий будут выделены из резервного фонда губернатора. Для жителей поврежденных домов также организованы пункты временного размещения. Пострадавшим оказывают помощь круглосуточно, добавила мэр.

Кроме того, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Россия может ударить ракетами «Орешник» по объектам на территории Украины в качестве возмездия за атаку на Таганрог. По его словам, ВС РФ также могут применить ракеты «Кинжал» и «Циркон».