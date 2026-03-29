29 марта 2026 в 18:00

США и Израиль нанесли тяжелый удар по иранскому университету

США и Израиль атаковали Исфаханский технологический университет в Иране

Фото: Global Look Press
США и Израиль ударами повредили здания Исфаханского технологического университета в Иране, сообщило агентство Fars. По информации журналистов, пострадало четверо сотрудников учреждения.

В агентстве уточнили, что атака на университет стала второй с начала обострения конфликта. В предыдущий раз сообщение о повреждениях корпусов учреждений появилось 26 марта.

Ранее Иранский ядерный центр в Исфахане получил тяжелые повреждения при ракетном обстреле. По данным источника, на объекте зафиксированы серьезные разрушения, однако информации о радиационном загрязнении в районе удара не поступало. США и Израиль считают, что основная часть ядерного топлива Ирана хранится в подземных тоннелях города.

В СМИ также сообщили, что Иран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане. По информации источников, там остался узкий тоннель. Запасы урана, о которых идет речь, находятся под завалами после ударов США в ходе 12-дневной войны. На спутниковых снимках, сделанных в феврале, было видно, что на объекте ведутся земляные работы.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

