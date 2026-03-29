29 марта 2026 в 18:08

Губернатор раскрыл последствия ударов ВСУ по Запорожью

Атаки ВСУ привели к нарушению электроснабжения в Запорожской области

Фото: Социальные сети
Атаки ВСУ привели к нарушению электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области, сообщил в соцсетях губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, обесточены отдельные населенные пункты Куйбышевского муниципального округа и город Энергодар.

Нарушено электроснабжение в части населенных пунктов Запорожской области. Обесточены отдельные населенные пункты Куйбышевского муниципального округа и город Энергодар. Риски повторных ударов сохраняются, что усложняет для энергетиков восстановительные работы, — сказано в сообщении.

Утром 29 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 203 украинских беспилотника. По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были отражены в 20 российских регионах и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось об обезвреживании более 400 взрывоопасных предметов за неделю в Запорожской области. Как уточнил Балицкий, Вооруженные силы Украины не оставляют попыток дестабилизировать обстановку. Также специалисты обезвредили восемь фугасных и противотанковых авиабомб, шесть реактивных и артиллерийских снарядов, одну ракету для зенитного комплекса.

