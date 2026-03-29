Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 18:53

Китай станет на один шаг ближе к России

Русский дом откроют в китайском Даляне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В китайском Даляне откроют Русский дом, сообщил специальный представитель президента РФ Борис Титов в Telegram-канале. По его словам, учреждение будет олицетворять русскую культуру и гастрономию. Отмечается, что открытие пройдет в рамках перекрестных годов в сфере образования России и Китая.

Надеюсь, нам удастся создать в Даляне такой же культурно-коммерческий центр «Русский дом», о котором уже договорились в Сиане. Он должен стать олицетворением культуры, истории, гастрономии нашей страны, — подчеркнул Титов.

Спецпредставитель уточнил, что организаторы уже вышли на контакт с владельцами одного из лучших ресторанов русской кухни в Даляне. Титов рассчитывает, что они посодействуют в создании гастротеатра в Русском доме.

По его словам, сотрудничество между Москвой и Пекином развивается активными темпами. Титов также отметил, что комитет дружбы, мира и развития также работает по множеству направлений.

Ранее в Русском доме в Праге состоялся концерт, несмотря на атаку, которой учреждение подверглось в четверг, 26 марта. В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий дружественных стран, общественных организаций, любители русской культуры.

Китай
Борис Титов
Русский дом
Россия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.