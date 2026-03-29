Китай станет на один шаг ближе к России Русский дом откроют в китайском Даляне

В китайском Даляне откроют Русский дом, сообщил специальный представитель президента РФ Борис Титов в Telegram-канале. По его словам, учреждение будет олицетворять русскую культуру и гастрономию. Отмечается, что открытие пройдет в рамках перекрестных годов в сфере образования России и Китая.

Надеюсь, нам удастся создать в Даляне такой же культурно-коммерческий центр «Русский дом», о котором уже договорились в Сиане. Он должен стать олицетворением культуры, истории, гастрономии нашей страны, — подчеркнул Титов.

Спецпредставитель уточнил, что организаторы уже вышли на контакт с владельцами одного из лучших ресторанов русской кухни в Даляне. Титов рассчитывает, что они посодействуют в создании гастротеатра в Русском доме.

По его словам, сотрудничество между Москвой и Пекином развивается активными темпами. Титов также отметил, что комитет дружбы, мира и развития также работает по множеству направлений.

Ранее в Русском доме в Праге состоялся концерт, несмотря на атаку, которой учреждение подверглось в четверг, 26 марта. В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий дружественных стран, общественных организаций, любители русской культуры.