Концерт прошел в Русском доме в Праге после нападения вандалов

Вход в здание Российского центра науки и культуры в Праге

В Русском доме в Праге состоялся концерт, несмотря на атаку, которой учреждение подверглось в четверг, 26 марта. В мероприятии, как уточнила-пресс-служба Дома в соцсетях, приняли участие представители дипломатических миссий дружественных стран, общественных организаций, любители русской культуры.

Несмотря на предшествующую атаку, в Русском доме в Праге состоялся концерт. Программу «Русская песня сквозь времена» без преувеличения можно назвать уникальной по наполнению. В ней гармонично объединились произведения совершенно разных жанров: романсы, народные, бардовские песни, мелодии советских и нынешних времен, — сказано в сообщении.

Ранее замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что злоумышленники, напавшие на Русский дом в Праге, намеревались причинить зданию максимальный ущерб, целясь в определенное место. По его словам, нападавшие бросали «коктейли Молотова» в том числе в район библиотеки.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нападение на Русский дом варварским актом. При атаке злоумышленники использовали три бутылки с зажигательной смесью.