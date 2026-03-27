27 марта 2026 в 11:27

«Максимальный ущерб»: раскрыты детали нападения на Русский дом в Праге

Россотрудничество: напавшие на Русский дом в Праге целились в центр здания

Злоумышленники, напавшие на Русский дом в Праге, намеревались причинить зданию максимальный ущерб, целясь в определенное место, заявил в беседе с РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. По его словам, нападавшие бросали «коктейли Молотова» в том числе в район библиотеки.

Целенаправленно закидывалось здание нашего центра, чтобы причинить максимальный ущерб. Бросали в центр здания, в район библиотеки, где хранится большое количество горючего материала, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нападение на Русский дом варварским актом. При атаке злоумышленники использовали три бутылки с зажигательной смесью. Информации о разрушениях или пострадавших нет. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что подвергшийся удару израильских военных Дом русской культуры в Ливане не имел отношения к боевым действиям. Он также подтвердил, что официальное представительство ведомства поддерживает связь с коллегами.

