В Праге произошло нападение на Русский дом — культурно-просветительский центр, действующий при поддержке Россотрудничества, сообщил ТАСС руководитель учреждения Игорь Гиренко. По его словам, злоумышленники использовали несколько «коктейлей Молотова» с зажигательной смесью.

Вчера, 26 марта, поздно вечером Русский дом в Праге подвергся нападению. Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью. По счастливому стечению обстоятельств, три из шести «коктейлей Молотова» не взорвались, — рассказал он.

Инцидент уже привлек внимание правоохранительных органов. Как сообщила чешская полиция в соцсети X, подозреваемого в нанесении ущерба разыскивают.

В декабре 2025 года стало известно, что Молдавия официально утвердила решение о денонсации договора с Россией о деятельности Русского дома в Кишиневе. Документ был подписан президентом страны Майей Санду, после чего опубликован в «Официальном вестнике» республики. Ожидается, что процесс юридического оформления этого решения будет завершен на национальном уровне.