30 марта 2026 в 11:04

Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге

В нападении на Русский дом в Праге участвовали два человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В нападении на Русский дом в Праге участвовали два человека, заявил РИА Новости директор учреждения Игорь Гиренко. По его словам, этот факт зафиксировали камеры наблюдения.

В нападении на Русский дом участвовал не один, а два человека, это зафиксировали камеры, — сказал Гиренко.

Несколько дней назад Русский дом, действующий при поддержке Россотрудничества, забросали несколькими «коктейлями Молотова». Неизвестные использовали три бутылки с зажигательной смесью. Информации о разрушениях или пострадавших нет. В результате происшествия пострадавших не было, однако окна библиотеки и фасад здания получили повреждения.

Позднее нападение на Русский дом в Праге подтвердил руководитель учреждения Игорь Гиренко. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что этот инцидент является не чем иным, как варварским актом.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что злоумышленники, напавшие на Русский дом в Праге, намеревались причинить зданию максимальный ущерб, целясь в определенное место. По его словам, нападавшие бросали «коктейли Молотова» в том числе в район библиотеки.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

