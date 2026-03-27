27 марта 2026 в 10:44

Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге

Захарова назвала нападение на Русский дом в Праге варварским актом

Фото: МИД РФ
Нападение на Русский дом в чешской Праге является не чем иным, как варварским актом, заявила в беседе с ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на информацию, что вечером 26 марта неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью.

Варварский акт, — подчеркнула дипломат.

Русский дом, действующий при поддержке Россотрудничества, забросали несколькими «коктейлями Молотова». Неизвестные использовали три бутылки с зажигательной смесью. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее сообщил, что подвергшийся удару израильских военных Дом русской культуры в Ливане не имел отношения к боевым действиям. Он также подтвердил, что официальное представительство ведомства поддерживает связь с коллегами.

Молдавия до этого официально утвердила решение о денонсации договора с Россией о деятельности Русского дома в Кишиневе. Документ был подписан президентом страны Майей Санду. Ожидается, что процесс юридического оформления этого решения будет завершен на национальном уровне.

Мария Захарова
Прага
Русский дом
Россия
Чехия
