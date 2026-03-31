Напавший на Русский дом злоумышленник сам сдался полиции ČTK: иностранец признался в нападении на Русский дом в Праге и сдался полиции

Иностранный гражданин сдался полиции Чехии и признался в нападении на Русский дом в Праге, сообщает агентство ČTK. Мужчина рассказал следователям, что именно он 26 марта бросил в здание бутылки с зажигательной смесью.

В ходе допроса задержанный сообщил, что планировал это нападение еще с лета 2025 года. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, при этом его гражданство официально не разглашается. Инцидент вызвал резкое осуждение со стороны Министерства иностранных дел Чехии и главы МВД республики Лубомира Метнара.

Ранее нападение на Русский дом в Праге подтвердил руководитель учреждения Игорь Гиренко. По его словам, камера наблюдения сняла двух участников провокации. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что этот инцидент является ничем иным, как варварским актом.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что злоумышленники, напавшие на Русский дом в Праге, намеревались причинить зданию максимальный ущерб, целясь в определенное место. По его словам, нападавшие бросали «коктейли Молотова» в том числе в район библиотеки.