Титов спрогнозировал увеличение доходов российского бюджета

В случае ослабления санкций на российскую нефть ожидается рост спроса и ее стоимости, что снизит нагрузку на бюджет РФ, сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. По его словам, которые приводит РБК, Китай не стал снижать закупки энергоресурсов, несмотря на давление Белого дома.

Если санкции будут меньше, покупателей больше, цены будут расти, собственно, на рынке они (российские производители. — NEWS.ru) сегодня имеют такую явно выраженную тенденцию, то у России будет больше доходов. А сегодняшняя система взимания налогов с экспорта нефти, она позволяет государственному бюджету в онлайн-режиме увеличивать доходы бюджета при росте доходов компании, — заявил эксперт.

Он добавил, что к Китаю также присоединилась Индия, и Южная Корея подтвердила заинтересованность в поставках из России. Титов выразил мнение, что текущая ситуация вынуждает их взвешивать риски дефицита энергоресурсов с политическими причинами отказа от покупки российских энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что цены на бензин и дизель в Польше стали расти ежедневно из-за напряженной обстанвоки в Ормузском проливе. Война на Ближнем Востоке привела к блокировке основного канала поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок. В частности, стоимость 95-го бензина повысилась с 7,22 до 7,32 злотого за литр (с 161 до 162,94 рубля). Суточное увеличение цен составляет от 0,1 до 0,5 злотого за литр в зависимости от вида топлива.