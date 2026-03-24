24 марта 2026 в 12:42

Титов спрогнозировал увеличение доходов российского бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В случае ослабления санкций на российскую нефть ожидается рост спроса и ее стоимости, что снизит нагрузку на бюджет РФ, сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. По его словам, которые приводит РБК, Китай не стал снижать закупки энергоресурсов, несмотря на давление Белого дома.

Если санкции будут меньше, покупателей больше, цены будут расти, собственно, на рынке они (российские производители. — NEWS.ru) сегодня имеют такую явно выраженную тенденцию, то у России будет больше доходов. А сегодняшняя система взимания налогов с экспорта нефти, она позволяет государственному бюджету в онлайн-режиме увеличивать доходы бюджета при росте доходов компании, — заявил эксперт.

Он добавил, что к Китаю также присоединилась Индия, и Южная Корея подтвердила заинтересованность в поставках из России. Титов выразил мнение, что текущая ситуация вынуждает их взвешивать риски дефицита энергоресурсов с политическими причинами отказа от покупки российских энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что цены на бензин и дизель в Польше стали расти ежедневно из-за напряженной обстанвоки в Ормузском проливе. Война на Ближнем Востоке привела к блокировке основного канала поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок. В частности, стоимость 95-го бензина повысилась с 7,22 до 7,32 злотого за литр (с 161 до 162,94 рубля). Суточное увеличение цен составляет от 0,1 до 0,5 злотого за литр в зависимости от вида топлива.

нефть
санкции
Борис Титов
нефтяники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Что известно о месте исчезновения пропавших на Волге школьников
Мужчина нарвался на жесткое наказание после наглой выходки в метро Москвы
В российском регионе задержали устроивших диверсию мужчину и подростка
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

