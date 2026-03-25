Титов назвал самый подделываемый российский продукт в Китае Титов: из российских продуктов в Китае чаще всего подделывают колбасу

В Китае из российских продуктов чаще всего подделывают колбасу, а также мед и кондитерские изделия, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова. Он отметил высокий спрос на продукцию из России на китайском рынке.

Я наблюдаю, что подделывают больше всего колбасу, особенно копченные колбасы, которые мы все очень любим, сильно отличаются от того, что предлагают в Китае, — сказал Титов.

Он уточнил, что подобная продукция не всегда является прямой подделкой, поскольку в описании товаров указывается местный производитель. Дополнительно, по его словам, под видом российских товаров нередко имитируются мед и кондитерские изделия.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщила, что в Ленинградской области ликвидировали крупный подпольный цех по производству алкоголя. Производство обнаружили в нежилом помещении одного из поселков. Сообщается, что цех был оборудован тремя конвейерными линиями для розлива спиртосодержащей жидкости в пятилитровые бутылки. После розлива на них наносили наклейки с логотипом одного из известных брендов.