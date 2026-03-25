25 марта 2026 в 12:04

Титов назвал самый подделываемый российский продукт в Китае

Фото: Liu Wenhui/Global Look Press
В Китае из российских продуктов чаще всего подделывают колбасу, а также мед и кондитерские изделия, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова. Он отметил высокий спрос на продукцию из России на китайском рынке.

Я наблюдаю, что подделывают больше всего колбасу, особенно копченные колбасы, которые мы все очень любим, сильно отличаются от того, что предлагают в Китае, — сказал Титов.

Он уточнил, что подобная продукция не всегда является прямой подделкой, поскольку в описании товаров указывается местный производитель. Дополнительно, по его словам, под видом российских товаров нередко имитируются мед и кондитерские изделия.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщила, что в Ленинградской области ликвидировали крупный подпольный цех по производству алкоголя. Производство обнаружили в нежилом помещении одного из поселков. Сообщается, что цех был оборудован тремя конвейерными линиями для розлива спиртосодержащей жидкости в пятилитровые бутылки. После розлива на них наносили наклейки с логотипом одного из известных брендов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России
Овчинский: строительство делового комплекса завершилось на западе Москвы
Стало известно, в какое время люди чаще всего сталкиваются с инсультом
Украинские депутаты устроили бойкот и не пришли на заседание Рады
Новак поручил заняться газом на Дальнем Востоке
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

