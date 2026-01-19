Под Петербургом ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

В Ленинградской области ликвидировали крупный подпольный цех по производству алкоголя, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Производство обнаружили в нежилом помещении одного из поселков.

Сообщается, что цех был оборудован тремя конвейерными линиями для розлива спиртосодержащей жидкости в пятилитровые бутылки. После розлива на них наносили наклейки с логотипом одного из известных брендов.

Всего сотрудники полиции изъяли резервуары более чем со 115 тыс. литров алкоголя. Также с производства конфисковали оборудование, ароматизаторы, систему фильтрации воды и документацию, а жидкость направили на экспертизу.

