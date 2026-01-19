Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 14:16

Под Петербургом ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Ленинградской области ликвидировали крупный подпольный цех по производству алкоголя, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Производство обнаружили в нежилом помещении одного из поселков.

Сообщается, что цех был оборудован тремя конвейерными линиями для розлива спиртосодержащей жидкости в пятилитровые бутылки. После розлива на них наносили наклейки с логотипом одного из известных брендов.

Всего сотрудники полиции изъяли резервуары более чем со 115 тыс. литров алкоголя. Также с производства конфисковали оборудование, ароматизаторы, систему фильтрации воды и документацию, а жидкость направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что петербургская полиция накрыла нелегальный клуб для азартных игр, организованный в квартире одного из домов на улице Коллонтай. По подозрению в совершении преступления задержаны уроженец Оренбургской области и жительница Петербурга.

