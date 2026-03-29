Водитель наехал на восьмилетнего ребенка на юге Москвы

Водитель наехал на ребенка во дворе дома на улице Булатниковская, расположенной на юге Москвы, сообщил Telegram-канал «112». По информации авторов, жертвой наезда стал восьмилетний мальчик.

На канале уточнили, что ребенка госпитализировали, обстоятельства произошедшего уточняются. Прокуратура Южного административного округа проконтролирует расследование инцидента.

Ранее водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на двух женщин на проспекте Строителей в Пензе. Удар оказался настолько сильным, что одна из пострадавших скончалась от полученных травм до приезда медиков, ее личность начали устанавливать специалисты.

До этого в Казани водитель на Lexus устроил ДТП, в ходе которого повредил пять машин и разрушил бетонное ограждение. После этого иномарка перевернулась и загорелась. По предварительной информации, мужчина за рулем проигнорировал требование дорожного знака, не справился с управлением и врезался в ограждение.

Также на трассе А-108 сняли на видео смертельное ДТП с участием мужчины, который подозревается в нападении на бывшую девушку. На записи видно, как автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.