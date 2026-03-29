Пожар в порту Усть-Луга после атаки БПЛА был локализован

Возгорание в порту Усть-Луга, возникшее в результате налета беспилотников, было успешно локализовано силами экстренных служб, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Для борьбы с огнем пришлось задействовать дополнительные ресурсы из Ленобласти и Петербурга, в том числе два специализированных пожарных поезда.

Помимо инцидента в порту, падение обломков БПЛА зафиксировано в населенном пункте Систо-Палкино, где получил повреждения жилой дом. Администрация Ломоносовского района оказывает помощь пострадавшим собственникам, а все силы ПВО региона приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее выяснилось, что объявленная в третий раз за сутки воздушная опасность в трех районах Ленинградской области оказалась ложной. Дрозденко объяснил, что инцидент произошел из-за технической ошибки, вызванной нестабильной работой Сети. Сообщение о воздушной тревоге было отправлено в его официальный канал Telegram повторно.