Финляндию сковала паника еще от одной пугающей находки

В Финляндии нашли второй за день упавший беспилотник

В Финляндии обнаружили второй за день упавший беспилотный летательный аппарат, пишет финская газета Ilta-Sanomat. По ее информации, дрон нашли на льду в районе Хаукилахти, расположенного в городе Эспоо.

После обнаружения потенциально опасного объекта территорию вокруг него оцепили. В небе даже был замечен самолет пограничной службы. Позже выяснилось, что беспилотник использовался в гражданских целях.

Ранее финские СМИ сообщали, что два БПЛА упали на территории Финляндии утром 29 марта. По информации властей, несколько небольших и медленно летящих объектов были замечены в воздушном пространстве страны утром в воскресенье. ВВС Финляндии подняли истребители F/A-18 Hornet. Один из БПЛА упал на землю к северу от Коувола, а другой — восточнее от города.

До этого неизвестный беспилотник залетел в Эстонию и задел трубу Ауверской электростанции недалеко от Нарвского водохранилища. По предварительным данным, пострадавших нет, ущерб энергосистеме не зафиксирован.