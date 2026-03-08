Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 19:57

Раскрыты последствия ударов по крупнейшему ядерному центру Ирана

Иранский ядерный центр в Исфахане получил тяжелые повреждения при атаке США

Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
Иранский ядерный центр в Исфахане получил тяжелые повреждения при ракетном обстреле 7 марта, сообщает агентство ISNA. По данным источника, на объекте зафиксированы серьезные разрушения, однако информации о радиационном загрязнении в районе удара не поступало.

США и Израиль считают, что основная часть ядерного топлива Ирана хранится в подземных тоннелях города. В первые дни конфликта союзники уже наносили удары по входам в тоннели, стремясь перекрыть их и не допустить вывоза материалов.

Ядерный центр в Исфахане — один из ключевых элементов атомной инфраструктуры Ирана. На его базе расположен Исфаханский центр ядерных технологий, где проводится переработка урановой руды и производство гексафторида урана — сырья для дальнейшего обогащения. Комплекс считается одним из крупнейших в стране и играет важную роль в топливном цикле иранской ядерной программы.

Ранее в СМИ сообщили, что Иран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане. По информации источников, там остался узкий тоннель. Запасы урана, о которых идет речь, находятся под завалами после ударов США в ходе 12-дневной войны.

