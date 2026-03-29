29 марта 2026 в 18:43

«Окончательно предотвратить»: Нетаньяху принял важное решение по Ливану

Нетаньяху заявил о расширении зоны безопасности на юге Ливана

Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана, передает канцелярия главы правительства в соцсетях. По его словам, решение было принято в целях предотвращения угрозы вторжения на израильскую землю и обстрелов.

По Ливану я дал указание еще больше расширить существующую зону безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить обстрела ракетами нашей границы, — сказал он.

Ранее сообщалось, что жертвами израильских ударов по Ливану с 2 марта стали 1189 человек. Еще 3427 граждан получили ранения различной степени тяжести.

До этого армия обороны Израиля ударила беспилотным летательным аппаратом по югу Ливана. В результате атаки погибли корреспонденты местного телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Хасан Шуайб.

Также FPV-дрон «Хезболлы» поразил израильский танк. Оператор шиитской организации сообщил, что обнаружил танк Merkava Mk3, находившийся на территории Южного Ливана, и сразу же атаковал его.

Израиль
Ливан
Биньямин Нетаньяху
безопасность
«Окончательно предотвратить»: Нетаньяху принял важное решение по Ливану
