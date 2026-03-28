Минздрав Ливана раскрыл шокирующее количество жертв ударов Израиля

Жертвами израильских ударов по Ливану с 2 марта стали 1189 человек, сообщается в отчете на сайте Министерства здравоохранения страны. Еще 3427 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Общее число погибших в результате агрессии с 2 марта достигло 1189 человек, а число раненых — 3427, — говорится в документе.

Ранее в результате авиаудара по центру Тегерана погибли не менее пяти человек, десятки людей находятся под обломками зданий. Спасательные подразделения извлекли из-под завалов 25 пострадавших, работы по расчистке продолжаются.

Кроме того, в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что КСИР нанесет удары по промышленным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке в ответ на атаки иранских предприятий. В ведомстве призвали сотрудников покинуть рабочие места, чтобы не подвергать свои жизни опасности.

Также местные власти сообщили, что израильские и американские военные нанесли удар по ядерному комплексу Хондаб в Иране, где находится тяжеловодный реактор. По данным руководства, жертв в результате атаки нет, угроза для жителей региона также отсутствует.