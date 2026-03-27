27 марта 2026 в 18:27

Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране

Израильские и американские военные нанесли удар по ядерному комплексу Хондаб в Иране, где расположен тяжеловодный реактор, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на местные власти. Жертв в результате атаки нет, угроза населению региона также отсутствует.

Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет, — говорится в сообщении.

Ранее в движении «Хезболла» заявили, что Израиль потерял сразу 29 танков Merkava и другую тяжелую технику за последние сутки. Это самые крупные потери Иерусалима за последние 40 лет. Тяжелая боевая техника Израиля попала в засаду. Также уничтожены бульдозеры D9 и автомобили HMMWV.

До этого в Министерстве иностранных дел Исламской Республики сообщили, что Иран намерен добиваться привлечения Израиля к ответственности за гибель своих дипломатов в Ливане. Тегеран планирует использовать все доступные международно-правовые механизмы.

