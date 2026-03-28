28 марта 2026 в 18:27

Озвучены страшные последствия авиаудара по столице Ирана

Пять человек погибли при авиаударе по центру Тегерана

Дым после взрыва в Тегеране Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Минимум пять человек погибли в результате авиаудара по центральному району Тегерана, еще множество людей оказались под завалами, сообщило агентство Mehr со ссылкой на экстренные службы. Спасателям удалось извлечь 25 пострадавших, однако разбор завалов продолжается.

Атака на столицу Ирана была осуществлена на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за агрессии со стороны США и Израиля. Вашингтон и Тель-Авив продолжают наносить удары по иранской территории, в том числе по объектам гражданского назначения.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что удары по ядерным объектам Ирана грозят масштабным радиоактивным загрязнением. По словам дипломата, противники Тегерана продолжают наращивать эскалацию, невзирая на риск тяжелых последствий.

Кроме того, она отметила, что атаки на иранские мирные ядерные объекты сводят на нет механизмы Договора о нераспространении ядерного оружия. По словам дипломата, подобные удары наносятся в угоду геополитической ситуации.

