Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 20:37

КСИР пообещал сокрушительный ответ Израилю и США за атаку на заводы

КСИР предупредил Израиль и США о подготовке к ударам по их заводам

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о планируемых ударах по американским и связанным с Израилем промышленным объектам на Ближнем Востоке. Это станет ответом на атаки против иранских заводов, сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу КСИР. В КСИР призвали сотрудников предприятий покинуть рабочие места, чтобы не подвергать опасности свои жизни.

Несмотря на предупреждения и напоминания о необходимости избегать нападений на иранские предприятия, США и Израиль сегодня совершили несколько нападений на иранские промышленные центры, — сказано в сообщении.

Ранее Иран атаковал базы США в Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте. Уточняется, что в рамках ударов были уничтожены радар Patriot, антенны связи БПЛА и топливные резервуары.

До этого в КСИР заявили, что иранские военные нанесли мощный ракетный удар по Израилю в качестве мести за убитых детей и мирных граждан Ливана. В частности, была поражена военная команда армии противника, расположенная в городе Сафед. В КСИР пообещали, что будут и дальше обстреливать позиции ЦАХАЛ на севере Израиля и в секторе Газа.

КСИР
Ближний Восток
Израиль
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.