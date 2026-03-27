КСИР пообещал сокрушительный ответ Израилю и США за атаку на заводы КСИР предупредил Израиль и США о подготовке к ударам по их заводам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о планируемых ударах по американским и связанным с Израилем промышленным объектам на Ближнем Востоке. Это станет ответом на атаки против иранских заводов, сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу КСИР. В КСИР призвали сотрудников предприятий покинуть рабочие места, чтобы не подвергать опасности свои жизни.

Несмотря на предупреждения и напоминания о необходимости избегать нападений на иранские предприятия, США и Израиль сегодня совершили несколько нападений на иранские промышленные центры, — сказано в сообщении.

Ранее Иран атаковал базы США в Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте. Уточняется, что в рамках ударов были уничтожены радар Patriot, антенны связи БПЛА и топливные резервуары.

До этого в КСИР заявили, что иранские военные нанесли мощный ракетный удар по Израилю в качестве мести за убитых детей и мирных граждан Ливана. В частности, была поражена военная команда армии противника, расположенная в городе Сафед. В КСИР пообещали, что будут и дальше обстреливать позиции ЦАХАЛ на севере Израиля и в секторе Газа.