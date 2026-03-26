26 марта 2026 в 12:31

Иранские ракеты обрушились на три базы США в арабских странах

Иран атаковал базы США в Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран атаковал базы США в Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте, сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Уточняется, что в рамках ударов был уничтожен радар Patriot, антенны связи БПЛА и топливные резервуары, передает агентство ISNA.

82-й этап операции «Правдивое обещание — 4» успешно проведен против целей [на базах США] Арифджан [в Кувейте], Эль-Хардж [в Саудовской Аравии], логистического оборонного комплекса США KGL, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие Ирана уничтожили еще один американский самолет KC-135. По информации издания Sabrin News, бойцам удалось поразить борт, предназначенный для дозаправки топливом в воздухе судов тактической и стратегической авиации.

До этого в КСИР заявили, что иранские военные нанесли мощный ракетный удар по Израилю в качестве мести за убитых детей и мирных граждан Ливана. В частности, была поражена военная команда армии противника, расположенная в городе Сафед. В КСИР пообещали, что будут и дальше обстреливать позиции ЦАХАЛ на севере Израиля и в секторе Газа.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

