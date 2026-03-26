Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика Sabrin News: ВС Ирана уничтожили еще один американский самолет KC-135

Военнослужащие Ирана уничтожили еще один американский самолет KC-135, передает иракское издание Sabrin News. По его информации, военным удалось поразить борт, предназначенный для дозаправки топливом в воздухе судов тактической и стратегической авиации.

Самолет KC-135 был сбит Ираном, — отметил источник издания.

При этом 13 марта Центральное командование ВС США сообщало о крушении в Ираке другого KC-135. Весь его экипаж, состоящий из шести человек, погиб. По данным Генерального штаба ВС Ирана, самолет-заправщик сбили над западными районами Ирака.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные нанесли ракетный удар по Израилю в ответ на гибель детей и мирных жителей Ливана. Удар пришелся по подразделению еврейского государства в городе Сафед.

До этого бывший глава MI6 Алекс Янгер заявлял, что Иран получил стратегическое преимущество в противостоянии с США благодаря ряду решений. По его оценке, американская сторона недооценила сложность ситуации и утратила инициативу.