26 марта 2026 в 10:00

В MI6 раскрыли преимущество Ирана в противостоянии с США

Экс-глава MI6 Янгер: США утратили инициативу в противостоянии с Ираном

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран получил стратегическое преимущество в противостоянии с США благодаря ряду принятых решений, заявил бывший глава MI6 Алекс Янгер в интервью The Economist. По его оценке, американская сторона недооценила сложность ситуации и утратила инициативу.

Факт в том, что США недооценили сложность задачи, и, по моему мнению, примерно две недели назад они утратили инициативу в Иране, — сказал Янгер.

Янгер также подчеркнул, что руководство Ирана продемонстрировало более высокий уровень устойчивости, чем ожидалось. По его словам, еще в июне были приняты решения, касающиеся перераспределения военных ресурсов и делегирования полномочий на применение вооружений, что позволило повысить устойчивость страны в условиях интенсивных воздушных операций.

Кроме того, он выразил мнение, что Иран реализует стратегию горизонтальной эскалации, нанося удары по странам Персидского залива с целью усиления давления на США.

Ранее журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на республиканцев сообщил, что американские военные готовятся к наземному наступлению на территорию Ирана. Оно может начаться уже в ближайшее время, подтвердили председатели комитетов по вооруженным силам обеих палат. На фоне этих сообщений иранская сторона стала усиливать оборону стратегически важных объектов.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

