В MI6 раскрыли преимущество Ирана в противостоянии с США

Иран получил стратегическое преимущество в противостоянии с США благодаря ряду принятых решений, заявил бывший глава MI6 Алекс Янгер в интервью The Economist. По его оценке, американская сторона недооценила сложность ситуации и утратила инициативу.

Факт в том, что США недооценили сложность задачи, и, по моему мнению, примерно две недели назад они утратили инициативу в Иране, — сказал Янгер.

Янгер также подчеркнул, что руководство Ирана продемонстрировало более высокий уровень устойчивости, чем ожидалось. По его словам, еще в июне были приняты решения, касающиеся перераспределения военных ресурсов и делегирования полномочий на применение вооружений, что позволило повысить устойчивость страны в условиях интенсивных воздушных операций.

Кроме того, он выразил мнение, что Иран реализует стратегию горизонтальной эскалации, нанося удары по странам Персидского залива с целью усиления давления на США.

Ранее журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на республиканцев сообщил, что американские военные готовятся к наземному наступлению на территорию Ирана. Оно может начаться уже в ближайшее время, подтвердили председатели комитетов по вооруженным силам обеих палат. На фоне этих сообщений иранская сторона стала усиливать оборону стратегически важных объектов.