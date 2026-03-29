Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 18:07

В Госдуме рассказали, в каких случаях можно взять ипотечные каникулы

Депутат Чаплин: рождение ребенка может быть основанием для ипотечных каникул

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рождение ребенка может быть основанием для предоставления ипотечных каникул, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Также, по его словам, основанием служит проживание в зоне чрезвычайной ситуации с утратой имущества или нарушением условий жизнедеятельности — в этом случае заявление необходимо подать в течение 60 дней с момента установления факта ЧС.

Закон четко определяет, какие обстоятельства признаются трудной жизненной ситуацией. Это регистрация в центре занятости в качестве безработного либо увольнение пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых. Установление инвалидности первой или второй группы. Временная нетрудоспособность продолжительностью более двух месяцев подряд, включая отпуск по беременности и родам. Снижение среднемесячного дохода за два последних месяца более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом при условии, что ежемесячный ипотечный платеж превышает 50% от текущего дохода. Рождение или усыновление ребенка, оформление опеки с одновременным падением дохода более чем на 20% и долей платежа свыше 40% от семейного бюджета, — сказал Чаплин.

Парламентарий отметил, что максимальный срок, на который можно приостановить платежи или уменьшить их размер, составляет шесть месяцев. Он подчеркнул, что каникулы не аннулируют долг, а лишь дают паузу, после которой срок кредитования увеличивается ровно на длительность отсрочки, а проценты за этот период продолжают начисляться.

Чтобы воспользоваться правом на ипотечные каникулы, необходимо одновременно соблюсти несколько условий. Сумма ипотечного кредита на момент выдачи не должна превышать 15 млн рублей — это ограничение действует с 2019 года и в 2026 году сохраняется. Жилье, находящееся в залоге у банка, должно быть единственным пригодным для постоянного проживания заемщика. Ранее по этому кредитному договору нельзя было использовать ипотечные каникулы — закон допускает только одну такую отсрочку за весь срок кредитования. Кроме того, на момент обращения не должно быть вступивших в силу судебных решений о взыскании долга или обращении взыскания на квартиру, а также действующих льготных периодов по другим основаниям, например для участников специальной военной операции, — резюмировал Чаплин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что процент по семейной ипотеке должен зависеть от количества детей. Она предложила сделать ставку 0% после рождения четвертого ребенка.

депутаты
Госдума
Никита Чаплин
ипотека
Софья Якимова
С. Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.