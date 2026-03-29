29 марта 2026 в 14:00

Без дрожжей, но с начинкой: пасхальный кулич с шоколадным кремом — вкусная не только шапочка

Фото: D-NEWS.ru
Пасхальный кулич без дрожжей с начинкой из шоколадного крема — это быстрая и невероятно вкусная альтернатива традиционной выпечке.

Плотное, но нежное шоколадное тесто на кефире и ароматный заварной крем внутри делают каждый кусочек настоящим наслаждением. Теперь вкусной становится не только шапочка с глазурью, но и сам кулич.

Для теста возьмите: 250 г муки, 200 г сахара, 150 мл кефира, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. соды, ванилин. Для крема: 300 мл молока, 2 желтка, 50 г сахара, 20 г муки, 100 г темного шоколада.

Приготовьте крем: желтки взбейте с сахаром и мукой, влейте горячее молоко, варите до загустения, добавьте шоколад, остудите. Для теста взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло, кефир, ванилин. Смешайте муку, какао и соду, всыпьте в жидкую смесь, замесите тесто.

Выложите тесто в формы на 2/3. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут. Остудите, срежьте шапочку, выньте часть мякиша, наполните кремом, верните шапочку. Украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить пасхальный кулич за 1 час с выпечкой — мягкий и не крошится.

Проверено редакцией
куличи
рецепты
Пасха
выпечка
Дарья Иванова
