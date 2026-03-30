ЕС «скидывается» на ВСУ, Зеленский истерит: новости СВО к вечеру 30 марта

Европейские партнеры снова направили деньги на снабжение ВСУ, в их числе Испания, которая пообещала Украине целых пять ракет; президент страны Владимир Зеленский оскорбил главу немецкого концерна Rheinmetall; военные аналитики пророчат Краматорску скорое освобождение силами ВС РФ. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 30 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ развивает успехи сразу на двух направлениях

Российские военные улучшили свои позиции в Сумской и Харьковской областях, увеличив интенсивность наступательных действий, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, подразделения группировки «Север» активно работали над созданием буферной зоны в приграничных районах Курской и Брянской областей.

Кроме того, часть подразделений противника оказались в огневом мешке в районе Николаевки. По информации российских силовиков, ситуация для ВСУ осложнилась после недавнего освобождения поселка Брусовка, что позволило российским силам усилить давление с севера.

ВСУ пытаются уцепиться за ускользающий от них Донбасс

Украинские войска намерены затянуть сроки восстановления канала Северский Донец — Донбасс после его освобождения российскими силами, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, противник прибегает к таким методам, как минирование, чтобы нанести дополнительный ущерб региону. С этой целью противник минирует ключевой для региона канал.

При этом российские военные улучшили позиции у населенного пункта Белицкое в ДНР. По словам Пушилина, штурмовики ВС РФ уже вошли на его окраины. Военные также улучшили позиции в центре Константиновки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По мере продвижения в ДНР российские военные делают неприятные находки. На освобожденных территориях был обнаружен схрон с химическим и бактериологическим оружием, сообщила ТАСС представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова. По ее словам, подобных тайников достаточно много.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Краматорск и Славянск скоро будут наши?

При этом не за горами скорое сражение за Славянск и Краматорск, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, для этого Вооруженным силам России следует в первую очередь освободить Константиновку.

«Мне бы очень хотелось, чтобы они были освобождены ко Дню Победы. Хотя это сейчас не модно связывать с какими-то определенными праздниками», — прокомментировал Баранец.

Российский офицер ушел как герой

Сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по ДНР Лев Макеев раскрыл подробности героической эвакуации мирных жителей из Изюма в 2022 году. В конце августа того года группа спецназа «Витязь» возвращалась с задания и стала свидетелем массированного обстрела городского рынка.

Бойцы немедленно приступили к спасению гражданских лиц. В ходе операции особо отличился офицер Александр Потапов, который пожертвовал собой ради спасения окружающих. По словам Макеева, у его товарища была возможность занять безопасную позицию, но он предпочел до последнего выводить людей из-под огня. Память о погибшем герое сегодня увековечена в подмосковной Балашихе, где открыт мемориал и названа улица в его честь. Сослуживцы Потапова подчеркивают, что гордятся службой рядом с настоящим русским офицером, оставшимся верным присяге до конца.

Европейцы вспомнили про снабжение ВСУ

Латвия пообещала отправить Украине военную помощь на сумму €6,8 млн (более 635 млн рублей), о чем заявила глава МИД страны Байба Браже. По ее словам, средства пойдут на закупку дронов, а также на нужды энергетики и восстановление инфраструктуры.

После этого Еврокомиссия приняла программу военных инвестиций в размере €1,5 млрд, направленную на поставки вооружений Украине. Примерно €700 млн (65,4 млрд рублей) пойдут на закупку систем борьбы с беспилотниками, ракет и боеприпасов. Еще €260 млн (около 24,3 млрд рублей) — на развитие и модернизацию промышленности.

Особой «щедростью» отличилась Испания. Власти пообещали направить ВСУ пять ракет PAC-2 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как пишет «Российская газета», этого арсенала ВСУ хватит на две минуты боя.

Зеленский оскорбился из-за высмеивания украинских дронов

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику со стороны гендиректора концерна Rheinmetall и заявил, что любая украинская домохозяйка может стать главой этой компании. Так он ответил на слова гендиректора Армина Паппергера, что дроны для ВСУ собирают домохозяйки, передает «Страна.ua».

«Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall», — заявил Зеленский.

Перед этим Паппергер назвал украинские дроны «работой домохозяек» и «конструктором LEGO», которые мало чем могут быть полезны западным странам.

Читайте также:

Налет БПЛА на Краснодар ночью 30 марта: удар по многоэтажке, детали атаки

Наступление ВС России на Харьков 30 марта: войска в западне, лютые сбросы

Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу