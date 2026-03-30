30 марта 2026 в 14:31

Испания расщедрилась и пообещала дать Украине пять ракет

Испания передаст Украине пять ракет PAC-2 для ЗРК Patriot

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Власти Испании приняли решение передать Украине пять ракет PAC-2 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как пишет «Российская газета», о соответствующей поддержке было объявлено по итогам встречи премьер-министра страны Педро Санчеса с президентом Украины Владимиром Зеленским. По подсчетам экспертов, этого арсенала ВСУ хватит на две минуты боя.

Боеприпасы будут изъяты из запасов действующего зенитного полка испанской армии, дислоцированного в Валенсии. Отдельно источник отметил, что данные ракеты не являются самыми современными в распоряжении Мадрида, однако их поставка включена в масштабный пакет военной помощи объемом €1 млрд.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия приняла программу военных инвестиций в размере €1,5 млрд, направленную на поставки вооружений Украине. Европейские партнеры также намерены вложиться в развитие ОПК страны. Реализация программы стартует 31 марта.

До этого глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что страна направит Украине военную помощь на сумму €6,8 млн. Деньги пойдут на закупку дронов, а также на нужды энергетики и восстановление инфраструктуры.

