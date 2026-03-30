30 марта 2026 в 14:05

Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Еврокомиссия приняла программу военных инвестиций в размере €1,5 млрд, направленную на поставки вооружений Украине и развитие ее оборонно-промышленного комплекса, говорится в официальном заявлении ведомства. Реализация программы стартует 31 марта.

Еврокомиссия приняла рабочую программу в €1,5 млрд в рамках Европейской военно-промышленной программы для развития и модернизации европейской и украинской военной промышленности, — говорится в документе.

Согласно документу, из общей суммы €700 млн (примерно 65,4 млрд рублей) будут направлены на закупку систем борьбы с беспилотниками, ракет и боеприпасов для нужд Украины. Еще €260 млн (около 24,3 млрд рублей) выделены на развитие и модернизацию украинской военной промышленности.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что страна направит Украине военную помощь на сумму €6,8 млн (более 635 млн рублей). По ее словам, средства пойдут на закупку дронов, а также на нужды энергетики и восстановление инфраструктуры.

Прежде глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому не нужен мир, поскольку он превратил конфликт в бизнес. По его словам, украинская элита богатеет на военной помощи от Запада и совсем не заинтересована в прекращении боевых действий.

Украина
Еврокомиссия
оружие
инвестиции
