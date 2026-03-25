Президент Украины Владимир Зеленский превратил развернувшийся на территории страны конфликт в бизнес, заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, украинская элита богатеет на военных деньгах и не заинтересована в прекращении боевых действий.

Зеленский вообще превратил войну в основной бизнес украинской экономики. Он продает войну с Россией оптом и в розницу и даже попытался продать войну в Иране, но его, как нашкодившего кота, пнул под зад [президент США Дональд] Трамп. Вся современная украинская элита богатеет на военных деньгах и останавливать войну не собирается, — написал он.

Политик также обратил внимание, что Зеленский не желает нести ответственность за свои политические решения. По его словам, окончание конфликта обернулось бы для украинского лидера скамьей подсудимых, поскольку столько ошибок и преступлений, как у него, не совершал ни один президент современной Украины. Медведчук подчеркнул, что у нелегитимного главы государства нет иного выхода, кроме продолжения боевых действий, пока не «погибнет последний украинец».

Ранее Медведчук заявил, что Украине следует забыть о вступлении в Евросоюз. Он добавил, что безоблачное будущее самой Европы также под вопросом.