Украине следует забыть о вступлении в Евросоюз, заявил бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье на сайте «Другая Украина». Он добавил, что безоблачное будущее самой Европы также под вопросом.

Украинцам цинично лгут, что они умирают за великое европейское будущее, но многие уже догадались, что никакого европейского будущего быть не может, поскольку, во-первых, Украину в Европу не пускают и пускать не собираются, а во-вторых, этого будущего у Европы уже нет. И тогда на сцену вперед ногами выносят мечту о нейтральном хуторе, свободном от исторических бурь и независимом от всего, что творится вокруг в мире, — считает политик.

Медведчук заявил, что именно коллективный Запад подталкивает украинцев к продолжению конфликта. Он также отметил, что западная поддержка обеспечила безбедную жизнь для Зеленского и его коррумпированных приспешников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Европа активно провоцирует продолжение конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, Москва не знает ответа на вопрос, почему ЕС придерживается такой риторики. Песков полагает, что Европе следовало бы способствовать достижению мира.