23 марта 2026 в 11:34

«Украинцам цинично лгут»: Медведчук посоветовал Украине забыть о ЕС

«Украинцам цинично лгут»: Медведчук посоветовал Украине забыть о ЕС

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Украине следует забыть о вступлении в Евросоюз, заявил бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье на сайте «Другая Украина». Он добавил, что безоблачное будущее самой Европы также под вопросом.

Украинцам цинично лгут, что они умирают за великое европейское будущее, но многие уже догадались, что никакого европейского будущего быть не может, поскольку, во-первых, Украину в Европу не пускают и пускать не собираются, а во-вторых, этого будущего у Европы уже нет. И тогда на сцену вперед ногами выносят мечту о нейтральном хуторе, свободном от исторических бурь и независимом от всего, что творится вокруг в мире, — считает политик.

Медведчук заявил, что именно коллективный Запад подталкивает украинцев к продолжению конфликта. Он также отметил, что западная поддержка обеспечила безбедную жизнь для Зеленского и его коррумпированных приспешников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Европа активно провоцирует продолжение конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, Москва не знает ответа на вопрос, почему ЕС придерживается такой риторики. Песков полагает, что Европе следовало бы способствовать достижению мира.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

