Латвия объявила о новом пакете военной помощи Украине на €6,8 млн Глава МИД Латвии Браже: Рига передаст Киеву €6,8 млн на дроны и нужды энергетики

Латвия направит Украине военную помощь на сумму €6,8 млн (более 635 млн рублей), заявила глава МИД страны Байба Браже у себя в соцсетях. По ее словам, средства пойдут на закупку дронов, а также на нужды энергетики и восстановление инфраструктуры.

Правительство Латвии приняло решение о пакете поддержки для Украины на сумму €6,8 млн. Пакет мер поддержки укрепит энергетическую сеть Украины, жилищное строительство, инфраструктуру, социальную и гражданскую устойчивость, а также возможности использования беспилотных летательных аппаратов, — написала она.

