30 марта 2026 в 09:32

Росгвардеец рассказал о подвиге офицера Потапова в Изюме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по ДНР Лев Макеев в интервью агентству ТАСС раскрыл подробности героической эвакуации мирных жителей из Изюма в 2022 году. В конце августа того года группа спецназа «Витязь» возвращалась с задания и стала свидетелем массированного обстрела городского рынка.

Бойцы немедленно приступили к спасению гражданских лиц, которых в зоне поражения находилось не менее полусотни. В ходе операции особо отличился офицер Александр Потапов, который пожертвовал собой ради спасения окружающих. По словам Макеева, у его товарища была возможность занять безопасную позицию, но он предпочел до последнего выводить людей из-под огня.

Он находился в средствах индивидуальной бронезащиты, то есть мог вполне занять удобную позицию и не получить смертельное ранение. Но тем не менее он выводил мирных жителей, поступил как настоящий герой, закрыл собой двух мирных людей, получил серьезнейшие ранения, несовместимые с жизнью, — рассказал Макеев.

Память о погибшем герое сегодня увековечена в подмосковной Балашихе, где открыт мемориал и названа улица в его честь. Сослуживцы Потапова подчеркивают, что гордятся службой рядом с настоящим русским офицером, оставшимся верным присяге до конца.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что с момента своего основания Росгвардия постоянно укрепляет оперативный и боевой потенциал. По его словам, она превратилась в надежное звено национальной безопасности.

СВО
Росгвардия
Изюм
ВС РФ
Украина
Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО
В Иране спустя четыре дня подтвердили гибель главы ВМС
Пьяный пасынок обиделся на обвинения в тунеядстве и зарезал отчима
В Финляндии торгуют нацистской символикой под видом помощи Украине
Появилось фото оказавшегося шпионом британского дипломата
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

