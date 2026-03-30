Сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по ДНР Лев Макеев в интервью агентству ТАСС раскрыл подробности героической эвакуации мирных жителей из Изюма в 2022 году. В конце августа того года группа спецназа «Витязь» возвращалась с задания и стала свидетелем массированного обстрела городского рынка.

Бойцы немедленно приступили к спасению гражданских лиц, которых в зоне поражения находилось не менее полусотни. В ходе операции особо отличился офицер Александр Потапов, который пожертвовал собой ради спасения окружающих. По словам Макеева, у его товарища была возможность занять безопасную позицию, но он предпочел до последнего выводить людей из-под огня.

Он находился в средствах индивидуальной бронезащиты, то есть мог вполне занять удобную позицию и не получить смертельное ранение. Но тем не менее он выводил мирных жителей, поступил как настоящий герой, закрыл собой двух мирных людей, получил серьезнейшие ранения, несовместимые с жизнью, — рассказал Макеев.

Память о погибшем герое сегодня увековечена в подмосковной Балашихе, где открыт мемориал и названа улица в его честь. Сослуживцы Потапова подчеркивают, что гордятся службой рядом с настоящим русским офицером, оставшимся верным присяге до конца.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что с момента своего основания Росгвардия постоянно укрепляет оперативный и боевой потенциал. По его словам, она превратилась в надежное звено национальной безопасности.