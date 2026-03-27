Путин указал на роль Росгвардии в системе безопасности страны

Путин: Росгвардия за 10 лет стала надежным звеном в системе безопасности

Росгвардия за 10 лет с момента своего основания постоянно укрепляла оперативный и боевой потенциал, превратившись в надежное звено системы национальной безопасности, заявил президент России Владимир Путин. Как передает пресс-служба Кремля, лидер РФ указал, что ведомство сумело занять важное место.

Росгвардия, созданная 10 лет назад, заняла важное место в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод наших граждан. <...> Знаю, что по всем этим направлениям идет профессиональная, ответственная работа: наращиваются оперативно-служебные возможности, — сказал глава государства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила на праздничном концерте в честь Дня Росгвардии, что на сотрудников ведомства возложена уникальная задача — беречь честь и достоинство. Дипломат обратилась к бойцам с теплыми словами поздравления, подчеркнув, что сегодня военнослужащие несут службу не только внутри страны, но и выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.