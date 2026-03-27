Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 17:34

Захарова указала на особую миссию росгвардейцев

Захарова назвала сохранение чести и достоинства особой миссией Росгвардии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На личном составе Росгвардии лежит особая миссия, а именно сохранение чести и достоинства, заявила представитель МИД России Мария Захарова на праздничном концерте в честь Дня Росгвардии. Она поздравила бойцов с праздником. По словам дипломата, сегодня росгвардейцы не только обеспечивают внутреннюю безопасность страны, но и участвуют в специальной военной операции, передает РИА Новости.

Поздравляю военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал, ветеранов Росгвардии. А еще отдельно хотела бы, чтобы вы передали слова поздравления вашим семьям, которые вместе с вами сейчас разделяют и все тяготы, и вызовы сегодняшнего времени, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что согласно новому законопроекту, дети погибших на СВО росгвардейцев будут приниматься в детские сады без очереди. Как заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, гарантия распространяется и на летние оздоровительные лагеря.

До этого Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий право двух родственников раненого сотрудника Росгвардии на бесплатный проезд к месту его лечения и обратно. Авторами инициативы стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин и руководители всех парламентских фракций.

МИД РФ
Мария Захарова
Росгвардия
росгвардейцы
праздники
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, к чему энергетический кризис может привести Европу
Убийцу кинооператора Политика заочно осудили на 11 лет
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Бывшая жена Товстика потерпела фиаско в суде по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.