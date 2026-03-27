Захарова указала на особую миссию росгвардейцев

На личном составе Росгвардии лежит особая миссия, а именно сохранение чести и достоинства, заявила представитель МИД России Мария Захарова на праздничном концерте в честь Дня Росгвардии. Она поздравила бойцов с праздником. По словам дипломата, сегодня росгвардейцы не только обеспечивают внутреннюю безопасность страны, но и участвуют в специальной военной операции, передает РИА Новости.

Поздравляю военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал, ветеранов Росгвардии. А еще отдельно хотела бы, чтобы вы передали слова поздравления вашим семьям, которые вместе с вами сейчас разделяют и все тяготы, и вызовы сегодняшнего времени, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что согласно новому законопроекту, дети погибших на СВО росгвардейцев будут приниматься в детские сады без очереди. Как заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, гарантия распространяется и на летние оздоровительные лагеря.

До этого Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий право двух родственников раненого сотрудника Росгвардии на бесплатный проезд к месту его лечения и обратно. Авторами инициативы стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин и руководители всех парламентских фракций.