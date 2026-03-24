24 марта 2026 в 13:35

ГД одобрила проект о бесплатном проезде для родных росгвардейцев

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий право двух родственников раненого сотрудника Росгвардии на бесплатный проезд к месту его лечения и обратно, следует из публикации на сайте нижней палаты парламента. Авторами инициативы стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин и руководители всех парламентских фракций. Поправки предлагается внести в статью 28.1 закона «О войсках национальной гвардии РФ».

В соответствии с документом право на безвозмездный проезд от места жительства до госпиталя или иного места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно смогут получить два близких родственника — члена семьи бойца. Сейчас такая возможность уже есть у родных военнослужащих и добровольцев, — говорится в публикации.

Володин подчеркнул, что ГД продолжает работу по поддержке участников СВО и их семей. По его словам, уже принято 159 законов, а система норм постоянно дорабатывается с учетом потребностей бойцов и их родсвенников.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать у многодетных семей некоторые виды имущества за долги. Закон дополняет перечень имущества, защищенного от изъятия по судебным решениям у должников с тремя и более детьми. В него включили земельный участок, бесплатно переданный семье, единственный автомобиль и ипотечное жилье.

Госдума
законы
проезд
льготы
Росгвардия
«Мы хотим ехать»: Машков предложил вернуть фронтовые гастроли для артистов
Генетики раскрыли, когда жизнь человека увеличится еще на 10 лет
Посол раскрыл, как Британия и Ирландия могут устроить хаос в Атлантике
Американский журналист докопался до правды о подрыве «Северного потока»
Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине
Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

