ГД одобрила проект о бесплатном проезде для родных росгвардейцев

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий право двух родственников раненого сотрудника Росгвардии на бесплатный проезд к месту его лечения и обратно, следует из публикации на сайте нижней палаты парламента. Авторами инициативы стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин и руководители всех парламентских фракций. Поправки предлагается внести в статью 28.1 закона «О войсках национальной гвардии РФ».

В соответствии с документом право на безвозмездный проезд от места жительства до госпиталя или иного места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно смогут получить два близких родственника — члена семьи бойца. Сейчас такая возможность уже есть у родных военнослужащих и добровольцев, — говорится в публикации.

Володин подчеркнул, что ГД продолжает работу по поддержке участников СВО и их семей. По его словам, уже принято 159 законов, а система норм постоянно дорабатывается с учетом потребностей бойцов и их родсвенников.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать у многодетных семей некоторые виды имущества за долги. Закон дополняет перечень имущества, защищенного от изъятия по судебным решениям у должников с тремя и более детьми. В него включили земельный участок, бесплатно переданный семье, единственный автомобиль и ипотечное жилье.